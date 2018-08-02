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Фондовый рынок России открылся снижением
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Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 20 часов назад
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,02% и составил 2315 пункта.
Индекс РТС просел на 0,4%, до 1155 пункта.
Стоимость нефти повышалась на 0,6%, до $72,83 за баррель по марке Brent.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 3,26 коп., до 73,10 руб., курс доллара увеличился на 20,93 коп., до 62,55 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 12,98 коп., составив 67,30 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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