Волгоградские власти выделили 60 млн рублей на завершение долгостроя для 234 дольщиков

ВОЛГОГРАД, 1 августа. / ТАСС /. Строительные работы возобновились на долгострое в ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волгоградской области. На эти цели из областного бюджета было выделено 60 млн рублей, ключи от новых квартир до конца года получат 234 дольщика, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Строительство ЖК «АхтубаСитиПарк», состоящего из двух 17-этажных и одного 15-этажного домов, начали в октябре 2013 года, а приостановили уже в июне 2016. Через год в отношении застройщика ввели процедуру банкротства, в отношении руководителей компании-застройщика возбудили уголовное дело.

"В регионе разработан беспрецедентный механизм, позволяющий возобновить строительство этого объекта: из областного бюджета выделено 60 млн рублей на выкуп квартир для государственных нужд и последующей передачи их отдельным категориям граждан. Завершить объект планируется до конца года. Благодаря участию региона будут восстановлены права 234 участников долевого строительства ЖК «АхтубаСитиПарк», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас на объекте работают более 40 человек и четыре единицы техники. Подрядная организация ведет подготовительные работы для прокладки инженерных сетей, занимается утеплением и облицовкой фасада.

По информации пресс-службы, сейчас в регионе значится 41 долгострой, по каждому разработана дорожная карта для завершения строительства. Также в региональном бюджете на этот год заложены 126 млн рублей на компенсацию застройщикам расходов на техническое присоединение к инженерным коммуникациям. С 2014 года в области удалось завершить строительство 43 проблемных домов, в прошлом году было сдано семь долгостроев.