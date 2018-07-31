Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы в 2018 г

Свыше 80 территорий и более 3 тысяч дворов в разных районах Москвы планируется благоустроить в 2018 году, также в текущем году будет благоустроен ряд улиц и переулков в центре города, а затем большее внимание будет уделяться спальным районам, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин

"В 2018 году мы благоустраиваем несколько улиц и переулков, примыкающих к объектам, работы на которых были выполнены в прошлые годы. Это район Кадашей, улицы и переулки, прилегающие к Маросейке и Солянке, территории возле метро "Улица 1905 года", главного входа на ВДНХ и Еврейского музея. Кроме того, будет восстановлен исторический проход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта — это будет небольшой прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками. Также в этом году планируется благоустроить более 80 территорий в административных округах и более 3 тысяч дворов", — рассказал Собянин РИА Новости.

Он отметил, что в дальнейшем все большее внимание будет уделяться спальным и удаленным от центра города районам.