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Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы
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Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы в 2018 г 

РИА Недвижимость + ещё 1 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Свыше 80 территорий и более 3 тысяч дворов в разных районах Москвы планируется благоустроить в 2018 году, также в текущем году будет благоустроен ряд улиц и переулков в центре города, а затем большее внимание будет уделяться спальным районам, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"В 2018 году мы благоустраиваем несколько улиц и переулков, примыкающих к объектам, работы на которых были выполнены в прошлые годы. Это район Кадашей, улицы и переулки, прилегающие к Маросейке и Солянке, территории возле метро "Улица 1905 года", главного входа на ВДНХ и Еврейского музея. Кроме того, будет восстановлен исторический проход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта — это будет небольшой прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками. Также в этом году планируется благоустроить более 80 территорий в административных округах и более 3 тысяч дворов", — рассказал Собянин РИА Новости.
Он отметил, что в дальнейшем все большее внимание будет уделяться спальным и удаленным от центра города районам.
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