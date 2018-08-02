ВТБ увеличил объем выдач кредитов наличными в Иваново в 1,8 раза

Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Ивановской области по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 12% до 7,2 млрд рублей. Самый большой прирост портфеля зафиксирован в сегментах кредитования наличными и ипотеки. На рынке кредитования региона доля банка на 1 июля — более 13%.

За шесть месяцев 2018 года портфель кредитов наличными в регионе вырос на 22% и достиг 2,6 млрд рублей. Средняя сумма кредита увеличилась с 494 до 596 тыс. рублей — это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе. Объем выдачи кредитов наличными составил 1 млрд рублей, рост за год — 77%.

Объем выдачи ипотеки по итогам полугодия составил 524 млн рублей, данный показатель вырос на 34% по сравнению с итогами полугодия в 2017 году. Это позволило банку нарастить ипотечный портфель до 3,5 млрд рублей. Всего за полгода жители региона оформили 350 ипотечных кредитов, средняя сумма сделки — 1,5 млн рублей.

Портфель автокредитования на 1 июля 2018 составил 546 млн рублей. За полгода было выдано 269 автокредитов на общую сумму 144 млн рублей при средней сумме кредита 537 тысяч рублей.

Существенно вырос портфель привлеченных средств населения — на отчетную дату он составил 5,38 млрд рублей, прирост за полгода — 500 млн, или 18%.

«На рынке кредитования по-прежнему наблюдается тенденция снижения процентных ставок. Вполне естественно, что это способствует увеличению обращений в банк с целью получения кредитов. Что касается ипотеки, здесь важным фактором роста является рефинансирование: в целом по стране по итогам полугодия уже более 15% от всех выдач приходится на эту программу», — отметил Денис Столбиков, руководитель розничного бизнеса ВТБ в Ивановской области.

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