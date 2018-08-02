Выручка «Билайн» по итогам II квартала выросла на 6% — до 72,5 млрд рублей

Выручка российского подразделения Veon, оператора «Вымпелком», работающего в России под брендом «Билайн» по итогам II квартала 2018 года выросла на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составила 72,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности телекоммуникационной компании.

Доходы от мобильных услуг (Mobile service revenue) увеличились на 3,5% и составили 57,6 млн руб. Доходы от фиксированной связи сократились на 10% — до 8,9 млрд руб.

Показатель EBITDA российской компании во II квартале текущего года вырос на 1,2% — до 27,2 млрд руб.