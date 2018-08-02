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Банк «Евроальянс» снизил ставки по рублевым вкладам
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Банк «Евроальянс» снизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 18 часов назад
«Оптимальный» (от 1 тыс. рублей) открывается под 4,25—6,5% годовых (ранее — под 4,5—7%). Минимальный срок депозита — три месяца, максимальный — два года. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Управляемый» (от 20 тыс. рублей на шесть месяцев, один, полтора и два года) можно оформить под 3,5—4,25% (ранее — под 3,75—4,75%), а «Почетный» (от 100 рублей на срок от трех месяцев до полутора лет) — под 4,5—6,5% годовых (до этого — под 5—6,75%). По обоим вкладам проценты ежеквартально выплачиваются либо капитализируются.
Доходность «Правильного выбора» (от 5 тыс. рублей на один год) составляет 5,48% годовых (с первого по 91-й день — 6,75%, с 92-го по 212-й день — 5,75%, с 213-го по 365-й день — 4,5%). Прежняя ставка — 5,83%. Выплата процентов происходит ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Высокий доход» (от 5 тыс. рублей на три года) размещается под 4,52% годовых (с первого по 365-й день — 6%, с 366-го по 730-й день — 4,5%, с 731-го по 1 080-й день — 3%). Прежняя ставка — 4,86%.
«Удачный» (от 5 тыс. рублей на шесть месяцев, один год и месяц и полтора года) привлекается под 4,75—6% годовых (вместо 5,5—6,25%). По двум вышеперечисленным вкладам проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.
Все вклады пополняемые. По всем вкладам, за исключением «Управляемого» и «Почетного», проценты на сумму дополнительных взносов начисляются по ставке 2% годовых.
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