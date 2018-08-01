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Прокуратура обязала псковских чиновников обеспечить сирот жильем
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Прокуратура обязала псковских чиновников обеспечить сирот жильем 

АиФ Северо-запад 1 августа 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Трое псковичей, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратились за помощью в прокуратуру.
Как рассказали в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что хотя указанные лица в силу требований федерального законодательства и подлежат обеспечению жилыми помещениями за счет бюджетных средств, фактически жильем обеспечены не были, что привело их к необходимости проживать у своих знакомых или снимать квартиры.
В этой связи прокурор города Пскова обратился в суд с исками к администрации Пскова обязать обеспечить лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими санитарно-техническим требованиям.
Псковским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены, в настоящее время решения суда исполнены, лицам указанных социально-незащищенных категорий предоставлены благоустроенные квартиры.
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