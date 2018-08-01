Прокуратура обязала псковских чиновников обеспечить сирот жильем

Трое псковичей, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратились за помощью в прокуратуру

Как рассказали в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что хотя указанные лица в силу требований федерального законодательства и подлежат обеспечению жилыми помещениями за счет бюджетных средств, фактически жильем обеспечены не были, что привело их к необходимости проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор города Пскова обратился в суд с исками к администрации Пскова обязать обеспечить лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими санитарно-техническим требованиям.

Псковским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены, в настоящее время решения суда исполнены, лицам указанных социально-незащищенных категорий предоставлены благоустроенные квартиры.