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Сборы компании «АльфаСтрахование-Жизнь» в первом полугодии выросли на 36%
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Сборы компании «АльфаСтрахование-Жизнь» в первом полугодии выросли на 36% 

Банки.ру 31 июля 2018
Компания «АльфаСтрахование-Жизнь» за первое полугодие 2018 года заключила более 500 тыс. договоров, что принесло ей свыше 28 млрд рублей сборов — на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в релизе страховщика.
Как уточняется, наибольшая доля сборов пришлась на инвестиционное страхование жизни — 18,972 млрд рублей. Это на 22% больше, чем в январе — июне 2017 года. Сборы в кредитном страховании составили 8,7 млрд рублей, что на 86% выше итогов первого полугодия 2017 года. Показатель по накопительному страхованию жизни — 629 млн рублей (плюс 15%).
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