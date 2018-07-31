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Чистая прибыль СК «Сбербанк страхование жизни» в первом полугодии увеличилась на 55%
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Чистая прибыль СК «Сбербанк страхование жизни» в первом полугодии увеличилась на 55% 

Банки.ру 31 июля 2018
Фото: 711.ru
Чистая прибыль компании «Сбербанк страхование жизни» за первое полугодие 2018 года составила 5,7 млрд рублей, что на 55% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Такие данные промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика приводятся в его релизе.
«Основным драйвером увеличения прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является устойчивый рост продаж инвестиционно-накопительных продуктов (плюс 94%), а также продуктов кредитного страхования жизни (плюс 44%)», — комментирует финансовый директор компании «Сбербанк страхование жизни» Михаил Ерофеев.
Общий объем активов компании увеличился на 28% и составил 292,8 млрд рублей.
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