Чистая прибыль СК «Сбербанк страхование жизни» в первом полугодии увеличилась на 55%

Чистая прибыль компании «Сбербанк страхование жизни» за первое полугодие 2018 года составила 5,7 млрд рублей, что на 55% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Такие данные промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика приводятся в его релизе.

«Основным драйвером увеличения прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является устойчивый рост продаж инвестиционно-накопительных продуктов (плюс 94%), а также продуктов кредитного страхования жизни (плюс 44%)», — комментирует финансовый директор компании «Сбербанк страхование жизни» Михаил Ерофеев

Общий объем активов компании увеличился на 28% и составил 292,8 млрд рублей.

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