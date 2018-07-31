Эксперт оценил перспективы снижения ипотечных ставок в России 

Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения ипотечных ставок в России.
По оценке эксперта, ставки по ипотечным кредитам продолжат снижаться, но без ускорения текущей динамики и до определённого предела, зависящего от ключевой ставки ЦБ.
Как отметил Беляев, 7,25% на сегодняшний день — это порог, ниже которого ставки по ипотеке или любым кредитам опуститься не могут.
«Прибавив маржу банков — 2 с лишним процента — мы и определяем значение, минимум 8,5%, до которого в реальности может дойти ипотечная ставка. Могут быть отдельные программы, дотации, рекламные акции, но все это не влияет на общий уровень ставок», — пояснил он.
Эксперт также отметил, что для банков ипотека становится выгодным бизнесом, в том числе за счёт господдержки. По его словам, это надёжное размещение активов, и банки будут вкладываться в этот рынок.
Ранее сообщалось, что ЦБ сохранил ключевую ставку 7,25% годовых.
Также НСН сообщала, что выдача ипотеки в России выросла в 1,6 раза в июне.