Банк «Новокиб» запустил акцию по потребительскому кредиту 

В рамках данного предложения заемщик может оформить ссуду по ставке 15% годовых на срок до трех лет без личного страхования. Сумма кредита варьируется от 30 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.
«Несмотря на то, что сумма займа не высока, срок рассмотрения кредитной заявки после предоставления полного пакета документов по-прежнему может достигать пяти рабочих дней», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
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