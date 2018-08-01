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Урожай на рынке недвижимости: в Москве сдано рекордное количество жилья
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Урожай на рынке недвижимости: в Москве сдано рекордное количество жилья 

Мир24 1 августа 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Рынок московских новостроек пополнился в июле рекордным количеством жилых корпусов — сдано 64 дома, пишет «Лента.ру».
В общей сложности это около миллиона квадратных метров жилья. По оценкам ЦИАН, рост на треть по сравнению с июнем объясняется тем, что городские власти выдали девелоперам во втором квартале рекордное число разрешений на строительство. Специалисты считают, что новостроек в ближайшие месяцы будет сдаваться еще больше, поскольку срок действия разрешений ограничен. Как следствие, ожидается снижение цен на рынке жилья.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые с 2014 года предложение квартир бизнес-класса в новостройках обогнало аналогичный показатель в массовом сегменте. В первом полугодии продавалось 15,2 тысячи квартир бизнес-класса и 14,8 тысячи «массовых» квартир — показатели снизились на 4,2% и 23% соответственно.
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