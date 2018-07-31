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Сбербанк предоставит застройщикам отсрочку уплаты процентов
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Сбербанк предоставит застройщикам отсрочку уплаты процентов 

РИА Недвижимость 31 июля 2018
МОСКВА, 31 июл — РИА Недвижимость. Сбербанк предоставит застройщикам отсрочку уплаты процентов при кредитовании с применением счетов эскроу, сообщила пресс-служба банка.
"Мы предусмотрели возможность полной (для проектов с высокой устойчивостью к изменению цены продаж) или частичной отсрочки по процентам на срок до ввода объекта в эксплуатацию. Поскольку банк будет нести повышенные риски и дополнительные расходы, при использовании данного механизма стандартная процентная ставка по кредиту будет увеличена — предполагается надбавка за капитализацию процентов", — говорится в сообщении банка.
В нем добавляется, что размер надбавки будет определяться отдельно для каждого проекта, так как зависит от его рисков и срока отсрочки.
Вступившие в силу 1 июля законодательные поправки, предусматривают переход российских застройщиков на новые схемы долевого строительства жилья — с применением эскроу-счетов для расчетов с покупателями квартир или банковского сопровождения расчетного счета застройщика.
Банковское сопровождение предполагает, что кредитная организация контролирует целевое использование средств застройщиком. Эскроу-счета — специальный счет условного депонирования, на которых учитываются денежные средства до выполнения определенных обязательств. На такой счет покупатель квартиры вносит плату, банк блокирует деньги до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. С 1 июля 2019 года схема с использованием эскроу-счетов станет единственной моделью долевого строительства.
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