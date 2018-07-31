Сбербанк вводит отсрочку уплаты процентов для застройщиков до сдачи дома

Сбербанк скорректировал схему проектного финансирования с учетом новых изменений в закон о долевом строительстве.

Теперь застройщику, использующему счета эскроу, может быть предоставлена частичная или полная отсрочка процентных платежей на период строительства.

«Банкам при кредитовании с применением счетов эскроу придётся пойти на то, чтобы предоставлять отсрочку по уплате процентов и нести связанный с этим риск того, что по окончании отсрочки уплаты процентов не будет. Мы предусмотрели возможность полной (для проектов с высокой устойчивостью к изменению цены продаж) или частичной отсрочки по процентам на срок до ввода объекта в эксплуатацию. Поскольку банк будет нести повышенные риски и дополнительные расходы, при использовании данного механизма стандартная процентная ставка по кредиту будет увеличена — предполагается надбавка за капитализацию процентов», — рассказала исполнительный директор, начальник отдела методологии финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова

По ее словам, размер надбавки будет определяться отдельно для каждого проекта, так как зависит от его рисков и срока, на который предоставляется отсрочка.