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Альфа-Банк предлагает до 9% годовых по накопительному счету
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Альфа-Банк предлагает до 9% годовых по накопительному счету 

Банки.ру 31 июля 2018
Новые клиенты Альфа-Банка с 1 августа смогут получать до 9% годовых, открыв накопительный счет «Сразу 7» в рублях и совершая покупки по карте банка. Проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток. При этом клиент может без ограничений пополнять счет и снимать с него средства без потери начисленного дохода, подчеркивается в релизе кредитной организации.
В банке напоминают, что базовая ставка по накопительному счету «Сразу 7» составляет 7% годовых, она действует для всех клиентов Альфа-Банка. Новые клиенты могут получить дополнительные 2 процентных пункта к ставке, оплачивая покупки на сумму от 5 тыс. рублей в месяц любой дебетовой картой Альфа-Банка. В этом случае процентный доход вырастет до 9% годовых.
Продуктовый виджет
Максимальная сумма, на которую может быть начислена надбавка, — 1 млн рублей. При сумме от 1 млн до 100 млн рублей процентная ставка возвращается на уровень 7% годовых, следует из релиза. Условия действуют в течение трех месяцев с даты открытия счета «Сразу 7».
Открыть накопительный счет «Сразу 7» можно как в отделении банка, так и через мобильный и интернет-банк.
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