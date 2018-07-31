Альфа-Банк предлагает до 9% годовых по накопительному счету

Новые клиенты Альфа-Банка с 1 августа смогут получать до 9% годовых, открыв накопительный счет «Сразу 7» в рублях и совершая покупки по карте банка. Проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток. При этом клиент может без ограничений пополнять счет и снимать с него средства без потери начисленного дохода, подчеркивается в релизе кредитной организации.

В банке напоминают, что базовая ставка по накопительному счету «Сразу 7» составляет 7% годовых, она действует для всех клиентов Альфа-Банка. Новые клиенты могут получить дополнительные 2 процентных пункта к ставке, оплачивая покупки на сумму от 5 тыс. рублей в месяц любой дебетовой картой Альфа-Банка. В этом случае процентный доход вырастет до 9% годовых.

Продуктовый виджет

Максимальная сумма, на которую может быть начислена надбавка, — 1 млн рублей. При сумме от 1 млн до 100 млн рублей процентная ставка возвращается на уровень 7% годовых, следует из релиза. Условия действуют в течение трех месяцев с даты открытия счета «Сразу 7».

Открыть накопительный счет «Сразу 7» можно как в отделении банка, так и через мобильный и интернет-банк.