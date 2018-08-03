«Известия»: Учителям предложили методики по выявлению учеников-агрессоров

Министерство просвещения России разослало в регионы рекомендации для учителей. Методики должны помочь в поиске среди учеников потенциальных агрессоров и налаживании с ними коммуникации. Документ был разработан Центром защиты интересов детей, пишут «Известия»

Согласно рекомендациям, школьным учителям необходимо выявлять детей, склонных к агрессивному поведению, и направлять их активность в «социально полезное русло». Таких учеников предлагается «максимально вовлечь в школьную жизнь», постараться с ними подружиться. Кроме того, педагогам рекомендовано «учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме», «минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию», «направлять активность» в социально полезное русло, «оказывать помощь в профессиональном и жизненном самоопределении», обеспечить условия «для самореализации и осознания подростками своей индивидуальности». Проводить общие мероприятия, направленные на сближение всего класса, в том числе тех детей, против которых направлена агрессия одноклассников.

В документе уточняется, что не только явная агрессия по отношению к окружающим, но и ситуации, когда ребенок живет в неблагополучной семье, разочарован во взрослых, чувствует социальную несправедливость, у него низкая успеваемость, он не общается с одноклассниками, — это тоже повод взять подростка под особый контроль.

Хотя эксперты отмечают важность воспитательной роли школы, они призывают не перекладывать на учителей работу психологов. О необходимости иметь в каждой школе психолога говорится в концепции развития психологической службы в образовании РФ, однако пока что только в половине школ имеются штатные специалисты этого направления.