В России разрабатывается программа «Сельский учитель»

В России разрабатывается программа «Сельский учитель», которая должна решить проблему нехватки специалистов в сельских населённых пунктах нашей страны. Об этом журналистам сообщила глава российского Министерства просвещения, передаёт «РИА Новости».

По информации чиновника, соответствующий проект обсуждался с представителями хакасских школ.

Министр отметила, что в настоящее время на территории России действует и приносит свои плоды программа «Сельский врач». Однако подобной законодательной инициативы для работников образовательных учреждений не существует.

Чиновник предложила обратить внимание на советскую систему, когда благодаря государственной поддержке молодые специалисты и педагоги переезжали в провинцию.

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Фото: Gualtiero Boffi / Shutterstock