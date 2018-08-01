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В России разрабатывается программа «Сельский учитель»
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В России разрабатывается программа «Сельский учитель» 

Аист на крыше 1 августа 2018
Фото: Аист на крыше
В России разрабатывается программа «Сельский учитель», которая должна решить проблему нехватки специалистов в сельских населённых пунктах нашей страны. Об этом журналистам сообщила глава российского Министерства просвещения, передаёт «РИА Новости».
По информации чиновника, соответствующий проект обсуждался с представителями хакасских школ.
Министр отметила, что в настоящее время на территории России действует и приносит свои плоды программа «Сельский врач». Однако подобной законодательной инициативы для работников образовательных учреждений не существует.
Чиновник предложила обратить внимание на советскую систему, когда благодаря государственной поддержке молодые специалисты и педагоги переезжали в провинцию.
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Фото: Gualtiero Boffi / Shutterstock
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