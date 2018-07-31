Правительство увеличило суммы детской ипотеки и расширило список ее получателей 

Соответствующие изменения в правилах предоставления бюджетных субсидий российским банкам и АО «ДОМ.РФ» опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Фото: www.yashrn.ru Напомним, что, как сообщал портал ЕРЗ, 28 ноября 2017 года Президент России Владимир Путин предложил запустить специальную ипотеку для тех семей, в которых начиная с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. Правительство разработало и утвердило соответствующую государственную программу выдачи и рефинансирования ипотеки на новостройки со ставкой на уровне 6% годовых. Оператором программы, которая начала действовать с января нынешнего года, выступило АИЖК (ныне ДОМ.РФ). На днях в программу детской ипотеки были внесены довольно существенные корректировки. «Правительство РФ утвердило изменения в Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациями акционерному обществу „Агентство ипотечного жилищного кредитования“ на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам, предоставленным гражданам РФ, имеющим детей», — говорится в материалах, опубликованных на портале правовой информации. Фото: www.in-news.ru В частности, увеличена максимальная сумма льготного ипотечного кредита для семей с детьми под 6% годовых. «Абзац первый изложить в следующей редакции: размер кредита (займа), в случае заключения дополнительного соглашения о рефинансировании остаток задолженности по кредиту (займу), составляет: в абзаце втором цифру „3“ заменить цифрой „6“, в абзаце третьем цифру „8“ заменить цифрой „12“», — говорится в документе. Таким образом, для регионов максимальная сумма кредита в рамках «детской ипотеки» составляет 6 млн руб. (ранее — 3 млн руб.), в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей (вместо 8 млн руб.). Фото: www.mtdata.ru Кроме того, расширен перечень категорий лиц, имеющих право на оформление льготной семейной ипотеки под 6% годовых. Предыдущая редакция постановления предусматривала возможность оформления льготной ипотеки только для семей, где родился второй или третий ребенок. Теперь сюда включены семьи с четвертым и последующими детьми: «Подпункт „б“ дополнить словами „и (или) последующих детей“, — сказано в тексте постановления. Как ранее информировал портал ЕРЗ, в ходе недавней Прямой линии с Президентом с просьбой предусмотреть снижение ставки по ипотеке с 13% до 6% для семей, у которых родился не только второй или третий, но и последующие дети, к Владимиру Путину обратился глава многодетной семьи из Ивановской области Игорь Верховский. Президент пообещал ему поддержку в этом вопросе, и, как видим, сдержал свое слово, дав Правительству соответствующе поручение.