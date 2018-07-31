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Убыток Lamoda по итогам 2017 года достиг рекордных 2,4 млрд рублей
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Убыток Lamoda по итогам 2017 года достиг рекордных 2,4 млрд рублей 

RB.ru 31 июля 2018
Фото: new-retail.ru
Чистый убыток ООО «Купишуз» (операционная компания Lamoda) в 2017 году составил 2,43 млрд рублей.
Объем выручки компании составил 27,4 млрд рублей, однако рост показателя за 2017 год замедлился по сравнению с 2016 годом — с 42,9% до 14,8%.
Валовая прибыль онлайн-ритейлера в прошлом году выросла на 27,2%, до 9,4 млрд рублей.
Коммерческие расходы Lamoda увеличились на 49,5%, до 8,9 млрд рублей, управленческие — сократились на 25,2%, до 2,05 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,5 млрд рублей на фоне 1,3 млрд рублей в 2016 году, уточняет «Интерфакс».
В прошлом году ритейлер увеличил прочие расходы в 3,3 раза, до 1,15 млрд рублей при падении поступлений по статье «прочие доходы» (в 13,4 раза, до 153,3 млн рублей).
В 2016 году чистая прибыль компании упала в 3,3 раза — до 302,5 млн рублей по сравнению с 1,01 млрд рублей в 2015 году.
Вместе с тем по итогам 2017 года выручка интернет-магазина Wildberries выросла на 26,2% — до 47,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».
По данным «СПАРК-Интерфакс», валовая прибыль ООО «Вайлдберриз» увеличилась на 37,3%, до 13,8 млрд рублей, прибыль от продаж — в 1,9 раза до 1,6 млрд рублей.
Чистая прибыль интернет-магазина в прошлом году увеличилась на 34,5% — до 428,3 млн рублей.
По собственным данным Wildberries, выручка компании в России выросла на 40%, до 63,8 млрд рублей в 2017 году.
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