Спасатели предупредили москвичей о жаре в пятницу

"По прогнозу синоптиков Росгидромета , 3 августа 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью со 2 августа на 3 августа 13…15 градусов, в центре города 18…20 градусов, днем 3 августа 28…30 градусов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в столице будет малооблачно, без осадков, ветер будет северный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр объявил на 2 и 3 августа «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности. Предупреждение будет действовать в течение суток, начиная с 21.00 2 августа.