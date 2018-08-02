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Спасатели предупредили москвичей о жаре в пятницу
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Спасатели предупредили москвичей о жаре в пятницу 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает о жаре до +30 градусов днем в пятницу, 3 августа, сообщается на сайте ведомства.
"По прогнозу синоптиков Росгидромета, 3 августа 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью со 2 августа на 3 августа 13…15 градусов, в центре города 18…20 градусов, днем 3 августа 28…30 градусов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в столице будет малооблачно, без осадков, ветер будет северный, северо-западный 3-8 метров в секунду.
Ранее Гидрометцентр объявил на 2 и 3 августа «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности. Предупреждение будет действовать в течение суток, начиная с 21.00 2 августа.
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