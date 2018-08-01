Россиян предупредили о резком скачке цен на благо государства

Лишь 10% опрошенных компаний готовы взять дополнительную нагрузку на себя, а не вкладывать ее в конечную стоимость продукта Абсолютное большинство крупных российских компаний повысят цены на свою продукцию из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС), пишет РБК со ссылкой на результаты опроса Института Адизеса.

Правительство предложило повысить НДС с 18 до 20% в середине июня. Власти полагают, что это позволит обеспечить бюджет ежегодно дополнительными 600 млрд рублей — для исполнения майских указов президента России Владимира Путина Госдума приняла законопроект в трех чтениях, инициативу одобрил и Совет Федерации . Ставка по налогу вырастет в следующем году.

Повышать цены будут 80% предприятий, отмечают в международной консалтинговой компании. Расходы на уплату налога включат в конечную стоимость товара, которая неизбежно возрастет.

При этом 10% опрошенных компаний заверили, что их товары не подорожают из-за роста НДС, поскольку они намерены взять дополнительную нагрузку на себя, чтобы избежать риска потери клиентов.

Еще 10% предприятий воздержались от ответа. Всего в опросе участвовали 160 собственников и гендиректоров крупных российских компаний.

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