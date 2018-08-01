Ещё
Россиян предупредили о резком скачке цен на благо государства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Россиян предупредили о резком скачке цен на благо государства 

Амител 1 августа 2018
Лишь 10% опрошенных компаний готовы взять дополнительную нагрузку на себя, а не вкладывать ее в конечную стоимость продукта Абсолютное большинство крупных российских компаний повысят цены на свою продукцию из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС), пишет РБК со ссылкой на результаты опроса Института Адизеса.
Правительство предложило повысить НДС с 18 до 20% в середине июня. Власти полагают, что это позволит обеспечить бюджет ежегодно дополнительными 600 млрд рублей — для исполнения майских указов президента России Владимира Путина. Госдума приняла законопроект в трех чтениях, инициативу одобрил и Совет Федерации. Ставка по налогу вырастет в следующем году.
Повышать цены будут 80% предприятий, отмечают в международной консалтинговой компании. Расходы на уплату налога включат в конечную стоимость товара, которая неизбежно возрастет.
При этом 10% опрошенных компаний заверили, что их товары не подорожают из-за роста НДС, поскольку они намерены взять дополнительную нагрузку на себя, чтобы избежать риска потери клиентов.
Еще 10% предприятий воздержались от ответа. Всего в опросе участвовали 160 собственников и гендиректоров крупных российских компаний.
Это неполный текст новости
Амител: последние новости
Контракт на достройку художественного музея в Барнауле подорожал в пять раз Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии – 235 рублей 74 копейки Замок из "Игры престолов" выставили на продажу по цене дома в Лондоне
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей1
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Россияне скупают дачи108
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение