Смольный безвозмездно выделил землю для строительства храма на Крестовском

Правительство Петербурга выделило земельный участок для строительства храма в Приморском районе, сообщает «ДП». Земля будет получена на безвозмездной основе, сообщается в опубликованных документах на сайте Смольного.

На Крестовском острове земельный участок размером 2,5 тыс. квадратных метров получит Санкт-Петербургская епархия (Московский патриархат). Договор на 10 лет планируется заключить в течение месяца. Проект на Константиновском проспекте предусматривает строительство православного храма общей площадью 254 м2, здание церковной школы площадью 400 м2, колокольни площадью 32 м2 и баптистерии площадью 28 м2. С предложением о передаче земли РПЦ выступил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в ходе одного из совещаний в правительстве.

Ранее стало известно, что в благоустроенном парке на Канонерском острове также собираются построить храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Мы разобрались в ситуации и поговорили с местными жителями о том, нужна ли им в этом месте церковь.

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