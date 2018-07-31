Как получить компенсацию по ипотеке за рождение ребёнка: подробная инструкция от «Клопс»

С 1 августа в Калининградской области начнёт действовать программа поддержки семей, в которых в 2018 году родился ребёнок. Родители смогут получить компенсацию процентов по ипотечному кредиту. «Клопс» составил подробную инструкцию о том, как можно воспользоваться социальной помощью.

Кто может участвовать в программе поддержки?

Денежная компенсация доступна гражданам, если:

1) в семье ребёнок родился (или ожидается) в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019;

2) жильё располагается на территории Калининградской области и введено в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года или находится в строящемся доме;

3) продавец жилого помещения — компания-застройщик или другое юридическое лицо;

4) кредитный договор на жильё заключён с 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2019;

5) размер процентной ставки по ипотечному кредиту не должен превышать 9,25%.

Если семья хочет получить материальную поддержку, но ипотечный договор не соответствует критериям участия в программе (например, документ заключён раньше, процентная ставка выше), то граждане могут рефинансировать кредит в своём банке или в фонде «Жилищное и социальное строительство Калининградской области». Так семья смягчит условия ипотеки и сможет принять участие в программе.

Сроки программы и размеры компенсации процентов по ипотеке

Приём заявлений от граждан на получение поддержки проходит до конца 2020 года. Программа рассчитана на пять лет. Семьи смогут возмещать проценты по ипотеке до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Размер компенсации будет уменьшаться по мере взросления малыша: до одного года проценты возмещаются полностью, с одного года до двух лет объём помощи снизится до 75%, до трёх лет — до 50%.

Возмещение затрат по нескольким займам на основании рождения одного ребёнка не допускается.

Как получить денежную компенсацию?

Для участия в программе поддержки гражданам необходимо обратиться в фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», который находится в бизнес-центре «Ленинский 1» (второй этаж), или в главный офис учреждения на ул. Зелёной, 89.

При себе необходимо иметь: заявление на участие в программе поддержки (выдаётся в фонде), копии паспортов членов семьи и свидетельства о рождении ребёнка с оригиналами, справку о составе семьи, согласие на обработку персональных данных, выписку из домовой книги, подтверждающую совместное проживание.

Также требуется предоставить: копии и оригиналы договора приобретения жилья, ипотечного кредита, графика ежемесячных платежей, а также документ, подтверждающий ввод жилья в эксплуатацию (можно получить у застройщика или в управляющей компании).

На сайте фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» можно ознакомиться с формой заявления на обработку персональных данных родителей и ребёнка. Для консультации можно обратиться в фонд по телефону: (4012) 32-02-55, 555-001.