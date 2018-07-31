Свыше 1,5 млрд рублей направят на покупку жилья детям-сиротам в Тульской области

ТУЛА, 31 июля. / ТАСС /. Правительство Тульской области планирует до 2020 года направить свыше 1,5 млрд рублей на покупку жилья для детей-сирот. Всего за три года будет приобретено более 1,2 тыс. квартир, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты.

"В 2018 году на покупку жилья для детей сирот направят свыше 670 млн рублей, в 2019 году — около 672 млн, в 2020 году — порядка 228 млн рублей. Эти объемы финансирования позволят купить более 1,2 тыс. квартир, они будут приобретены в собственность региона и переданы по договорам социального найма", — сказали в пресс-службе.

Около 64 млн рублей на покупку жилья в 2018 году регион получил из федерального бюджета, сумма софинансирования на следующие два года уточняется.

В регионе в предоставлении жилья нуждается порядка 2,5 тыс. детей-сирот, у 1,6 тыс. из них уже возникло право на его получение в связи с достижением совершеннолетия. «До конца 2018 года квартирами планируется обеспечить более 440 детей-сирот. Заключены государственные контракты на приобретение 288 квартир в 2019 году», — отметили в пресс— службе.