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Свыше 1,5 млрд рублей направят на покупку жилья детям-сиротам в Тульской области
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Свыше 1,5 млрд рублей направят на покупку жилья детям-сиротам в Тульской области 

ТАСС 31 июля 2018
ТУЛА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Тульской области планирует до 2020 года направить свыше 1,5 млрд рублей на покупку жилья для детей-сирот. Всего за три года будет приобретено более 1,2 тыс. квартир, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты.
"В 2018 году на покупку жилья для детей сирот направят свыше 670 млн рублей, в 2019 году — около 672 млн, в 2020 году — порядка 228 млн рублей. Эти объемы финансирования позволят купить более 1,2 тыс. квартир, они будут приобретены в собственность региона и переданы по договорам социального найма", — сказали в пресс-службе.
Около 64 млн рублей на покупку жилья в 2018 году регион получил из федерального бюджета, сумма софинансирования на следующие два года уточняется.
В регионе в предоставлении жилья нуждается порядка 2,5 тыс. детей-сирот, у 1,6 тыс. из них уже возникло право на его получение в связи с достижением совершеннолетия. «До конца 2018 года квартирами планируется обеспечить более 440 детей-сирот. Заключены государственные контракты на приобретение 288 квартир в 2019 году», — отметили в пресс— службе.
Как сообщалось, в Тульской области с 2013 года жилье получили более 1,2 тыс. детей-сирот. В 2017 году был достигнут самый высокий показатель за все время действия программы — предоставлено 416 квартир. По распоряжению губернатора Алексея Дюмина их приобретают преимущественно в новостройках.
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