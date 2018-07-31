Альфа-Банк повысил базовые ставки по депозитам для среднего и крупного бизнеса

По «Срочному непополняемому депозиту» они повышены в рублях на 0,1—0,45 процентного пункта, и увеличены на 0,5—0,25 п.п. в долларах США в зависимости от срока и суммы. Теперь он открывается под 5,55—7,25% годовых в рублях, и под 1,5—3,35% годовых в долларах США. Выплата процентов в конце срока. Минимальная сумма от 50 тыс. долларов и 500 тыс. рублей. Сроки от одной недели до 36 месяцев.

По «Пополняемому депозиту» ставки увеличены в рублях на 0,13—0,41 п.п., в долларах на 0,53—0,58 п.п. Теперь доступны ставки 5,18—6,35% годовых в рублях, в долларах — 1,58—2,84% годовых. Можно пополнять.

Продуктовый виджет

По «Депозиту с возможностью частичного или полного возврата» — в рублях повышены на 0,2—0,45 п.п., в долларах увеличены на 0,16—0,28 п.п. Открывается теперь под 5,5—6,45% годовых в рублях, в долларах под 1,53—2,63% годовых. Возможно частичное снятие.

По «Пополняемому депозиту с правом частичного возврата» — увеличены на 0,2—0,36 п.п. в рублях, и на 0,08—0,28 п.п. в долларах США. Действующие ставки от 4,6—5,64 годовых в рублях, и 1,33—2,45% в долларах. Можно пополнять и совершать расходные операции.

Минимальная сумма депозитов — от 50 тыс. долларов и 500 тыс. рублей. Сроки депозитов — от 3 до 18 месяцев. Выплата процентов в конце срока.