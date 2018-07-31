Более 187 млрд рублей заработали организации Подмосковья за январь‑май 2018 года

Общая прибыль организаций Подмосковья за январь-май 2018 года превысила 187 миллиардов рублей, это на 17,2% больше показателя за аналогичный период 2017 года, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«В январе-мае 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций в действующих ценах составил 187,1 миллиарда рублей (2241 организация получили прибыль в размере 251,3 миллиарда рублей и 786 организаций имели убыток на сумму 64,3 миллиарда рублей)», — говорится в сообщении.

За январь-май 2018 года доля прибыльных организаций составила 74%. Доля убыточных организаций составила 26% и по сравнению с январем-маем 2017 года увеличилась на 1,1 процентных пункта, а по сравнению с январем-апрелем 2018 года уменьшилась на 2,6 процентных пункта.

На конец мая 2018 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская и задолженность по кредитам банков и займам) организаций составила 5,08 триллиона рублей, из нее просроченная — 55,9 миллиарда рублей, или 1,1% от общей суммы задолженности (на конец мая 2017 года — 1,8%, на конец апреля 2018 года — 1,1%).

Кредиторская задолженность на конец мая 2018 года составила 2,85 триллиона рублей, из нее просроченная 52,2 миллиарда рублей, или 1,8% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец мая 2017 года — 3%, на конец апреля 2018 года — 1,8%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам на конец мая 2018 года составила 2,23 триллиона рублей, в том числе просроченная — 3,7 миллиарда рублей, или 0,2% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец мая 2017 года — 0,2%, на конец апреля 2018 года — 0,2%).

Дебиторская задолженность организаций на конец мая 2018 года составила 2,05 триллиона рублей, из нее просроченная — 99 миллиардов рублей, или 4,8% от общего объема дебиторской задолженности (на конец мая 2017 года — 6,4%, на конец апреля 2018 года — 4,7%).

Просроченная задолженность по заработной плате, в том числе из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 1 июля 2018 года по сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 76,156 миллиона рублей и увеличилась по сравнению с задолженностью на 1 июня 2018 года на 790 тысяч рублей.

Просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета составила 19,458 миллиона рублей.