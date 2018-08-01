Ещё
Новосибирцы потратили на коммунальные платежи 16 миллиардов за полгода
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Новосибирцы потратили на коммунальные платежи 16 миллиардов за полгода 

ngs.ru 1 августа 2018
Фото: ngs.ru
Специалисты Новосибирскстата выяснили, сколько денег новосибирцы потратили на различные платные услуги в первой половине 2018 года.
«Населению Новосибирской области оказано услуг на 74,4 млрд рублей, что на 2,1% выше, чем в январе-июне 2017 года», — сообщают аналитики.
При этом в структуре платных услуг в регионе значительный удельный вес занимают коммунальные услуги — 21,7% — более 16 млрд рублей, телекоммуникационные 17% — 12,6 млрд рублей и транспортные услуги — 12,1% — 9 млрд рублей.
«В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату коммунальных услуг 5781,9 рубля, телекоммуникационных услуг — 4540,4, транспортных — 3237,3 рубля», — выяснили аналитики.
ngs.ru: последние новости
Новосибирцы стали чаще покупать квартиры в ипотеку Новосибирцы рассказали, куда тратят свои первые полмиллиона Владелец «Сибирской генерирующей компании» вошёл в топ-5 самых состоятельных россиян
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей1
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Россияне скупают дачи108
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение