Новосибирцы потратили на коммунальные платежи 16 миллиардов за полгода

Специалисты Новосибирскстата выяснили, сколько денег новосибирцы потратили на различные платные услуги в первой половине 2018 года.

«Населению Новосибирской области оказано услуг на 74,4 млрд рублей, что на 2,1% выше, чем в январе-июне 2017 года», — сообщают аналитики.

При этом в структуре платных услуг в регионе значительный удельный вес занимают коммунальные услуги — 21,7% — более 16 млрд рублей, телекоммуникационные 17% — 12,6 млрд рублей и транспортные услуги — 12,1% — 9 млрд рублей.

«В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату коммунальных услуг 5781,9 рубля, телекоммуникационных услуг — 4540,4, транспортных — 3237,3 рубля», — выяснили аналитики.