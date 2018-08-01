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Две жительницы Шарыпова при продаже жилья стали жертвами мошенников
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Две жительницы Шарыпова при продаже жилья стали жертвами мошенников 

РИА «ФедералПресс» 1 августа 2018
В городе Шарыпово Красноярского края две местных жительницы, разместивших независимо друг от друга в интернете объявления о продаже недвижимости, стали жертвами мошенников.
Вскоре после публикации объявлений им позвонили якобы покупатели квартир и выразили готовность внести предполату за покупку на банковские карты продавцов. Собственницам недвижимости было предложено сообщить данные карт, а затем через банкомат провести несколько операций якобы для зачисления средств им на счета. На самом деле при выполнении этих операций женщины подключили услугу «Мобильный банк» к телефонам мошенников, после чего с их счетов были списаны деньги, а мнимые покупатели перестали выходить на связь.
Общий размер материального ущерба превысил 200 тысяч рублей.
Полиция возбудило уголовное дело о мошенничестве. В правоохранительных органах призвали жителей края к осторожности при проведении подобных сделок.
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