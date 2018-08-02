Торговые войны продолжаются, бегство от рисков усилит давление на рубль

Во вторник, 31 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 54 коп. (+0,87%), до 63,04 руб., курс евро — на 36 коп. (+0,5%), до 73,51 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+25,0%), а в паре евро/рубль — 466,5 млн евро (+14,08%).

Банк России со 2 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,5590 руб., что выше предыдущего закрытия на 20,93 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,1064 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 3,26 коп.

Торги по рублю на Московской бирже открылись снижением. Рубль попал под давление со стороны дорожающего доллара и дешевеющей нефти. Доллар США укрепился по всему рынку в преддверии оглашения решения ФРС США по ставкам на фоне повышения доходности 10-летних казначейских облигаций США выше 3%. Её рост спровоцировало объявление Минфина США о планах увеличить в текущем квартале объем продаж долгосрочных долговых обязательств до $78 млрд против $73 млрд в предыдущем квартале.

Нефть сорта Brent подешевела на 2,5%, до $72,13. Цена падала на фоне общего укрепления доллара и отчета Минэнерго США. По последним данным, запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 27 июля, увеличились на 3,8 млн баррелей, до 408,7 млн баррелей (прогноз был —2,784 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 2,536 млн баррелей (прогноз был —2 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 2,983 млн баррелей (прогноз был +0,5 млн баррелей). Добыча нефти сократилась на 100 тыс. баррелей, до 10,9 млн баррелей.

Другим негативным фактором для рубля стали аукционы Минфина и снижение индекса государственных облигаций России (RGBI). Минфин планировал на аукционах разместить два выпуска ОФЗ на общую сумму 35 млрд рублей. Выручка от размещения бумаг составила 27,5 млрд руб. Недобор 7,4 млрд руб. Один из аукционов провалился, хотя спрос на два выпуска ОФЗ превысил предложение в два раза.

Комитет открытого рынка ФРС США (англ. Federal Open Market Committee — FOMC) сохранил основные процентные ставки по федеральным бондам в диапазоне 1,75% — 2,00%. Решение совпало с ожиданиями рынка. В заявление FOMC по денежной политике говорится, что регулятор ожидает постепенного повышения процентных ставок.

Трейдеры также обратили внимание на новость, что президент США Дональд Трамп поручил увеличить пошлину с 10% до 25% на китайские товары в объеме на $200 млрд Бегство от рисков усилит давление на отечественную валюту.

В четверг, 2 августа, нефть торгуется в небольшом плюсе. Нефтяной рынок останется под давлением, поэтому по прогнозу жду роста пары доллар/рубль до 63,30 руб. Для пары евро/рубль дорога открыта до 73,85 руб. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к динамике цен на нефть, RGBI и доходности американских облигаций.

Ранее мы сообщали, что рубль продолжит слабеть на фоне дешевеющей нефти.

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