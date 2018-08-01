Нефтяная столица России дышит в спину Сочи и Питеру

Сургут вошел в ТОП-5 городов России с самыми высокими ценами на комнаты. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

По состоянию на конец июля 2018 года «среднестатистическая» комната в нефтяной столице России стоит 1,2 миллиона рублей, что на 13% выше, чем в январе. Немногим уступают Сургуту Екатеринбург (988,6 тысячи рублей) и Тюмень (821,6 тысячи рублей).

Комнаты в Магнитогорске и Нижнем Тагиле торгуются еще дешевле: за 512 тысяч рублей и 533,2 тысячи рублей соответственно. Чемпионом же дешевизны комнат по УрФО признан Курган: 496,3 тысячи рублей. А вот самым дешевым городом России стал Киров: «средняя» комната здесь стоит 467,4 тысячи рублей.

Самые «кусачие» комнаты расположены в Москве (2,9 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,6 миллиона рублей), Сочи (1,4 миллиона рублей) и Симферополе (1,2 миллиона рублей).

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», общая стоимость жилья в Екатеринбурге за первый квартал 2018 года достигла отметки 70,7 тысячи рублей за квадратный метр. По «вторичке» этот показатель в марте составил 68,2 тысячи рублей, а к августу подрос до 68,5 тысячи рублей.