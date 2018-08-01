5 причин, по которым вам могут отказать в кредите

Сейчас кредиты дают меньши чем половине заявителей.

По данным Объединенного кредитного бюро (далее ОКБ) сейчас в России банки одобряют чуть менее половины всех заявок на выдачу кредита, то есть где-то 48%. И это притом, что в прошлом году этот параметр был на 10% ниже.

В последнее время россияне начали активно жить в кредит, беря их практически на все (отстают кредиты на автомобили, разве что). Это стало возможным после того, как была снижена ключевая ставка и кредиты стали дешевле. Тем не менее, большинству в кредитах все еще отказывают. Почему?

Вот пять самых распространенных причин:

Плохая кредитная история (плохой считается и пустая)

Кредитная история — это, по сути, визитная карточка кредитополучателя. По ней банки могут судить о том, насколько серьезно и дисциплинированно кредитополучатель ранее платил по своим долгам: были ли просрочки, закрыл ли он все свои займы, есть ли у него кредиты сейчас и так далее.

Если банк будет видеть, что кредитополучатель платил невовремя или не платил вообще, то он скорее всего откажет. Примерно то же касается и пустой кредитной истории, так как банк понятия не имеет с кем ему придется столкнуться. Правда, в случае с пустой историей все несколько проще — там будут учитываться и другие факторы.

Низкие доходы

Очевидно, что если вы зарабатываете мало, то кредит будет получить сложно. Обычно банки стараются выдавать кредиты, расчитывая их величину таким образом, чтобы ежемесячный платеж по ним не превышал 40% (реже 60%) от ежемесячного дохода человека.

Нецелевое использование кредита

Неправильное использование кредита также является причиной для отказа в выдаче кредита. Если вы захотите взять потребительский кредит наличными на покупку квартиры, то банк скорее всего откажет. Дело в том, что для покупки жилья существует ипотека.

Банк в этом случае насторожит ваше непонимание целей кредитования, что, в свою очередь, косвенно охарактеризует уровень вашей финансовой грамотности как низкий. Следовательно, банк может не захотеть связываться с неграмотным заемщиком, который может даже не умеет управлять своимит деньгами.

Личная неприязнь

Пришли получать кредит в грязной одежде и с запахом перегара? Не можете связать двух слов, отвечая на вопросы менеджера? Вы усложняете себе жизнь. Менеджер может сделать все, чтобы не выдать кредит такому товарищу, так как усомнится в его надежности.

Плохой скоринговый результат

Большая часть кредитов в банках выдается автоматически: менеджер вводит в систему все необходимые параметры (зарплата, стаж работы, возраст и много-много других факторов), а затем скоринговая система, по специальной формуле, считает количество баллов. Если оно удовлетворяет критериям банка, то принимается автоматическое решение о выдаче кредиита. Если нет — отказ.