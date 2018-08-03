Ещё
В Иркутской области налогов собрали на 12% больше, чем в прошлом году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

В Иркутской области налогов собрали на 12% больше, чем в прошлом году 

ИА «Телеинформ» 23 часа назад
Иркутская область, 3.08.18 (ИА «Телеинформ»), — В консолидированный бюджет Иркутской области в первом полугодии 2018 года поступило 70 млрд рублей налоговых платежей. Это на 12% больше, чем в тот же период 2017 года, сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.
При этом 38% прироста приходится на налог на доходы физических лиц. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 80%, региональные — 12%, местные — 2% и специальные налоговые режимы — около 6%.
Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено почти 42% мобилизованных доходов и налог на доходы физических лиц — около 36%. Доля имущественных налогов составила 14%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, — 6%.
Увеличение поступлений обеспечено по всем основным доходным источникам территориального бюджета, за исключением акцизов. Снижение на 10% поступлений акцизов на бензин связано с сокращением производства и уменьшением в 2018 году нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты в территориальный бюджет на 4,6%. Кроме того, произведён возврат акцизов на прямогонный бензин в сумме 213 млн рублей.
Платежи налога на прибыль организаций составили 29 млрд рублей, что почти на 3 млрд рублей или на 10% выше уровня аналогичного периода 2017 года. Темп роста налога на доходы физических лиц составил 113% (или почти на 3 млрд рублей), что выше темпа роста фонда заработной платы в регионе. Увеличение поступлений наблюдается также по имущественным налогам — более чем на 1 млрд рублей или 13% (как в целом по группе налогов, так и в разрезе всех доходных источников).
Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили 571 млн рублей и выросли на 202 млн рублей или на 55%. При этом в марте 2017 года золотодобывающему предприятию — участнику регионального инвестиционного проекта «Сухой лог» — произведён возврат переплаты по налогу в сумме 176 млн рублей.
Объём мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований в первом полугодии 2018 года составил более 11 млрд рублей и на 12% превысил уровень аналогичного периода 2017 года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц — на 879 млн рублей или на 13%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — на 147 млн рублей или на 18%; земельному налогу — на 145 млн рублей или на 12%, налогу на имущество физических лиц — почти на 14 млн рублей или на 10%.
Это неполный текст новости
ИА «Телеинформ»: последние новости
Сбербанк вводит отсрочку уплаты процентов для застройщика Сбербанк: россияне летом тратят на одежду по две тысячи рублей в месяц Пенсионная реформа: окончательного решения пока нет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога698
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение