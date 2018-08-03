В Иркутской области налогов собрали на 12% больше, чем в прошлом году

Иркутская область, 3.08.18 (ИА «Телеинформ»), — В консолидированный бюджет Иркутской области в первом полугодии 2018 года поступило 70 млрд рублей налоговых платежей. Это на 12% больше, чем в тот же период 2017 года, сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

При этом 38% прироста приходится на налог на доходы физических лиц. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 80%, региональные — 12%, местные — 2% и специальные налоговые режимы — около 6%.

Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено почти 42% мобилизованных доходов и налог на доходы физических лиц — около 36%. Доля имущественных налогов составила 14%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, — 6%.

Увеличение поступлений обеспечено по всем основным доходным источникам территориального бюджета, за исключением акцизов. Снижение на 10% поступлений акцизов на бензин связано с сокращением производства и уменьшением в 2018 году нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты в территориальный бюджет на 4,6%. Кроме того, произведён возврат акцизов на прямогонный бензин в сумме 213 млн рублей.

Платежи налога на прибыль организаций составили 29 млрд рублей, что почти на 3 млрд рублей или на 10% выше уровня аналогичного периода 2017 года. Темп роста налога на доходы физических лиц составил 113% (или почти на 3 млрд рублей), что выше темпа роста фонда заработной платы в регионе. Увеличение поступлений наблюдается также по имущественным налогам — более чем на 1 млрд рублей или 13% (как в целом по группе налогов, так и в разрезе всех доходных источников).

Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили 571 млн рублей и выросли на 202 млн рублей или на 55%. При этом в марте 2017 года золотодобывающему предприятию — участнику регионального инвестиционного проекта «Сухой лог» — произведён возврат переплаты по налогу в сумме 176 млн рублей.

Объём мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований в первом полугодии 2018 года составил более 11 млрд рублей и на 12% превысил уровень аналогичного периода 2017 года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц — на 879 млн рублей или на 13%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — на 147 млн рублей или на 18%; земельному налогу — на 145 млн рублей или на 12%, налогу на имущество физических лиц — почти на 14 млн рублей или на 10%.

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