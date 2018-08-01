Объем промпроизводства в Подмосковье за полгода вырос на 9%

Объем промышленного производства в Московской области вырос по итогам первого полугодия на 9% в годовом выражении, сообщает Мособлстат.

При этом в сегменте добычи полезных ископаемых за январь-июнь промпроизводство выросло на 12,6% в годовом выражении. В обрабатывающих производствах показатель за полгода вырос на 9,1%, в области обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — на 3,1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности, в сегменте добычи полезных ископаемых за шесть месяцев вырос на 17,5% в годовом выражении — до 5,8 млрд руб., в обрабатывающих производствах — на 10,6% — до 1,08 трлн руб., в сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха увеличился на 12% — до 156,2 млрд руб., а в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 9,6% — до 30,7 млрд руб.

Оборот организаций в январе-июне 2018 года увеличился на 11,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — почти до 5 трлн руб. (в фактических ценах).