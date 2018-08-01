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«Росгосстрах» в I полугодии получил прибыль в 3 млрд после убытка годом ранее
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«Росгосстрах» в I полугодии получил прибыль в 3 млрд после убытка годом ранее 

Rambler News Service 1 августа 2018
Фото: Вести Экономика
Чистая прибыль группы «Росгосстрах» по ОСБУ (отраслевым стандартам бухучета) составила 3 млрд рублей в I полугодии 2018 года после трехлетней убыточности с 2015 года, сообщили в пресс-службе компании. В 2017 году совокупный убыток по МСФО за I полугодие составил 23,5 млрд рублей.
«После успешного завершения первых трех месяцев, когда страховщик впервые за три последних года получил прибыль в 0,9 млрд руб., компании удалось удержать положительную динамику и во II квартале. Чистая прибыль по группе «Росгосстрах» во II квартале составила 2,1 млрд рублей, что в целом за I полугодие обеспечило положительный результат в размере 3 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что такой показатель достигнут, «несмотря на фиксацию убытков от реализации облигаций »Открытие-Холдинг” и НПФ «Будущее» (выкуп непрофильных активов внутри группы «Открытие») в размере 2,9 млрд рублей». Без учета этих убытков прибыль группы «Росгосстрах» составила 5,3 млрд рублей, следует из сообщения.
Согласно сообщению, за первые 6 месяцев страховые сборы группы за полугодие составили 35 млрд рублей, выплаты страхового возмещения (в том числе по судебным решениям) — 26,9 млрд рублей.
Страховая компания «Росгосстрах» вместе с РГС-банком, банками «Траст», «Рокет» и «Точка» в 2017 году вошла в группу санируемого банка «ФК Открытие». Группа была докапитализирована более чем на 450 млрд руб.
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