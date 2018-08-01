«Росгосстрах» в I полугодии получил прибыль в 3 млрд после убытка годом ранее

Чистая прибыль группы «Росгосстрах» по ОСБУ (отраслевым стандартам бухучета) составила 3 млрд рублей в I полугодии 2018 года после трехлетней убыточности с 2015 года, сообщили в пресс-службе компании. В 2017 году совокупный убыток по МСФО за I полугодие составил 23,5 млрд рублей.

«После успешного завершения первых трех месяцев, когда страховщик впервые за три последних года получил прибыль в 0,9 млрд руб., компании удалось удержать положительную динамику и во II квартале. Чистая прибыль по группе «Росгосстрах» во II квартале составила 2,1 млрд рублей, что в целом за I полугодие обеспечило положительный результат в размере 3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такой показатель достигнут, «несмотря на фиксацию убытков от реализации облигаций »Открытие-Холдинг” НПФ «Будущее» (выкуп непрофильных активов внутри группы «Открытие») в размере 2,9 млрд рублей». Без учета этих убытков прибыль группы «Росгосстрах» составила 5,3 млрд рублей, следует из сообщения.

Согласно сообщению, за первые 6 месяцев страховые сборы группы за полугодие составили 35 млрд рублей, выплаты страхового возмещения (в том числе по судебным решениям) — 26,9 млрд рублей.