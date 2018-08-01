Средняя зарплата в Набережных Челнах выросла на 13 процентов

Средняя заработная плата в Набережных Челнах по итогам первого полугодия 2018-го составила 35,5 тысяч рублей. Рост на 13 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цифры представил исполком. Отмечен рост и по другим основаниям. Так, оборот розничной торговли вырос на 7,5 процентов, составив 74,4 миллиардов рублей. А объем поставленных услуг стал выше на 27 процентов, составив в абсолютных значениях 157,2 миллиардов рублей. Напомним, согласно последним данным, средняя зарплата по Татарстану составила около 33 тысяч рублей.