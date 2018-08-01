Мутко: новый подход к расселению аварийного жилья предусматривает привлечение инвесторов

ОМСК, 1 августа. / ТАСС /. Новый подход к расселению аварийного жилья предусматривает привлечение инвесторов. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе рабочей поездки в Омскую область.

"В законе может идти речь о рыночных механизмах в городах, где очень дорогая стоимость земли в центре города. Если есть возможность привлечь инвестора [к расселению аварийного жилья] — такой механизм нельзя закрывать", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом постоянный механизм не будет учитывать опыт московской программы реновации, продолжил зампред правительства. «Что касается реновации жилья в такой форме, как в Москве, — не думаю, что у субъектов такие возможности», — отметил он.

Также чиновник допустил рассмотрение проектов реновации промышленных территорий в регионах в рамках решения проблемы аварийного жилья. «Реновация каких-то промтерриторий, будь то территории заводской застройки или федеральных земель. Вот в этом плане мы могли бы эти программы рассматривать», — добавил вице-премьер.

Бюджет Фонда ЖКХ Объем финансирования программ расселения аварийного жилья не должен уменьшиться с 2019 года, заявил Мутко.

"Мы попробуем не уменьшить те деньги, которые сегодня работают в расселении, чтобы это было не менее 40 млрд рублей [в год]", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По данным бухгалтерской отчетности фонда, по итогам 2017 года объем доходов и поступлений госкорпорации составил 30,4 млрд рублей. Порядок работы фонда подразумевает софинансирование со стороны региональных бюджетов.

Фонд ЖКХ займется расселением аварийного жилья на постоянной основе, ранее сообщал Мутко.

Бюджет фонда на 2019 год будет определен после принятия основных решений по структуре федерального бюджета, добавил он.