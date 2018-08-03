Мутко поставил первый крест на стройке в новой должности

Мутко поставил крест на «великих стройках» Омска

Вице-премьер Виталий Мутко , курирующий в правительстве сферу строительства, усомнился в необходимости реализации в Омске и Омской области сразу нескольких крупных инфраструктурных проектов — метрополитена, нового аэропорта и гидроузла на реке Иртыш. Об этом пишет «Новая газета».

Комментируя предложенный региональными властями план консервации так и не достроенного метро, Мутко возразил, что не видит в этом смысла.

«Если у вас нет решения вопросов, что с этим делать, в чем смысл консервации? Достроить через 20 лет? Вы в главном разберитесь: нужно строить или не нужно», — сказал чиновник.

Он также не увидел целесообразности в проекте строительства нового аэропорта Омск-Федоровка, который начали возводить еще при советской власти и несколько раз пытались возобновить этот процесс, начиная с 1996 года. По мнению вице-премьера, объект находится слишком далеко от города — почти в 30 километрах от центра Омска. Это, как заметил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло , потребует создания новой трассы и организации движения.

Помимо этого, Мутко посчитал бесперспективным дальнейшее строительство Красногорского гидроузла — комплекса гидротехнических сооружений на Иртыше. Поводами для возведения этого объекта ранее назывались недостаток водных ресурсов в черте Омска, однако вице-премьер высказал мнение, что гидроузел «стратегической роли не играет».

В общей сложности на завершение строительства всех трех объектов требуется, согласно названным чиновниками цифрам, 55 миллиардов рублей. Эта сумма составляет более трети доходов бюджета Омской области в 2018 году (78,2 миллиарда).