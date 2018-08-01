Эксперт прокомментировал ситуацию с объектами обанкротившейся компании Urban Group

Проекты Urban Group будут непременно достроены, поскольку на это имеется твердая политическая воля, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин

По его словам, это не может не вселять уверенность в том, что свои квартиры дольщики получат и это только вопрос времени.

По мнению Данилина, тупиковым вариантом является и перспектива возможного обращения к страховщикам.

Страховые выплаты не носят компенсационный характер, а подразумевают возмещение фактически уплаченных застройщику средств, отмечает Данилин.

"Т. е. что застройщик взял, то страховщик и вернул. Никакие пени, штрафы, неустойки, проценты и т. д., не говоря уже о моральном вреде, в страховку не входят. Даже если пользовались ипотечным займом всего пару лет, сумму от полумиллиона и выше, считайте, уже подарили банку, ну а квартиру — страховщику. Разумеется, теряете вы еще и разницу между стоимостью квартиры, приобретенной на стадии котлована, и уже готовой, которая продается по рыночной цене", — пояснил он.

"Вот дольщик все-таки принял для себя решение, прошел все адовы круги и получил на руки заветную страховку. Что он выгадал? Квартиру так и не получил, на покупку новой средств, полученных от страховой компании, не хватает. Потрачены деньги на уплату процентов по кредитам, сбор документов и т. д., к тому же еще и времени прошло не меньше полугода. Представляю, с какой обидой дольщик воспримет известие о том, что его бывший дом достроен и в нем уже появились первые жильцы", — констатирует политолог.