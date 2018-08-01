На Кубани фонд микрофинансирования в I полугодии 2018 г. выдал бизнесу займы на 362 млн рублей

В Краснодарском крае региональный фонд микрофинансирования в I полугодии 2018 года выдал 254 микрозайма на общую сумму 362,1 млн рублей.

Помимо этого, благодаря Фонду развития бизнеса Краснодарского края предприниматели получили кредитов и поручительств в коммерческих банках на сумму свыше 800 млн рублей.

«Мы наблюдаем постоянно растущий спрос на все виды государственной поддержки малого и среднего бизнеса (МПС), которые у нас есть в крае, что говорит об их эффективности», — прокомментировал руководитель департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков

Он добавил, что в регионе постоянно развивают новые инструменты и институты поддержки регионального бизнеса.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в июле в Краснодаре начал работать Региональный инжиниринговый центр, который будет оказывать услуги по модернизации производства кубанским технологическим предпринимателям.