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Промсвязьбанк улучшил условия по «Военной ипотеке» и начал рефинансирование
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Промсвязьбанк улучшил условия по «Военной ипотеке» и начал рефинансирование 

Волга Ньюс 1 августа 2018
Кредиты по «Военной ипотеке» Промсвязьбанк начал выдавать с 25 июня 2018 года в трех регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. До конца июля заявки на кредиты будут приниматься по всей сети банка. В рамках специальной госпрограммы военнослужащие могут оформить кредит на покупку квартир на первичном и вторичном рынках, а также рефинансировать уже существующий ипотечный кредит.
"Программа «Военная ипотека» Промсвязьбанка вызывает большой интерес военнослужащих, 19 июля банк выдал первый кредит по программе — на рефинансирование ранее взятой ссуды, — говорит директор департамента розничного кредитования Промсвязьбанка Андрей Точеный. — Подавляющее большинство заявок подается на рефинансирование военной ипотеки, по которой заемщик может улучшить условия уже обслуживаемого кредита и существенно сэкономить на процентной переплате. Например, экономия по кредиту в размере 1,5 млн руб. при рефинансировании и снижении ставки с 11,5% до 8,9% составит порядка 335 тыс. руб. ".
Содействие военно-промышленному комплексу — одна из приоритетных задач Промсвязьбанка как уполномоченного банка для реализации гособоронзаказа. Поэтому банк предлагает военнослужащим банковские продукты и сервисы на лучших условиях. В перспективе банк стремится занять лидирующие позиции в этом сегменте.
Подробнее с условиями программы «Военная ипотека» Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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