Петербургские перевозчики просят повысить стоимость проезда

ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Петербургский метрополитен» подали в Смольный документы на увеличение стоимости проезда в 2019 году на два рубля, сообщает «Коммерсант».

Тарифы на одну поездку в метро предлагается поднять до 47 рублей, в автобусах, троллейбусах и трамваях — до 42 рублей. При этом цена проездных билетов может увеличиться на 4%. В комитете по тарифам Петербурга заявили, что стоимость проезда в 2019 году на всех видах транспорта планируется сохранить.

Тарифы на проезд сейчас не покрывают расходы транспортных организаций. Городские перевозчики получают субсидии из бюджета города. В 2018 году себестоимость поездки в наземном транспорте составляет 42,6 рубля, в метро — 51,1 рубля. Городские власти не повышают тарифы уже второй год.