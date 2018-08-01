Подмосковный ЖК «Изумрудная долина» будет достроен в IV квартале 2018 года

23 дома жилого комплекса «Изумрудная долина» в Одинцовской районе должны быть достроены в четвертом квартале текущего года, как сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Строительство идет согласно графику.

Малоэтажный жилой комплекс будет достраиваться в деревне Солманово. Застройщик — ЗАО «Ипотечная компания М-6». Сроки сдачи домов неоднократно переносились, поэтому обязательства по передаче квартир дольщикам не были исполнены в установленный срок.

Для завершения строительства в апреле текущего года была привлечена финансово-строительная корпорация «Лидер».