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Подмосковный ЖК «Изумрудная долина» будет достроен в IV квартале 2018 года
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Подмосковный ЖК «Изумрудная долина» будет достроен в IV квартале 2018 года 

Вести Подмосковья 1 августа 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
23 дома жилого комплекса «Изумрудная долина» в Одинцовской районе должны быть достроены в четвертом квартале текущего года, как сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Строительство идет согласно графику.
Малоэтажный жилой комплекс будет достраиваться в деревне Солманово. Застройщик — ЗАО «Ипотечная компания М-6». Сроки сдачи домов неоднократно переносились, поэтому обязательства по передаче квартир дольщикам не были исполнены в установленный срок.
Для завершения строительства в апреле текущего года была привлечена финансово-строительная корпорация «Лидер».
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