«Газпром» в январе-июле увеличил экспорт газа на 5,8%

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости "Газпром" в январе-июле увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 117,1 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье за семь месяцев составили 117,1 миллиарда кубометров. Это на 5,8% (на 6,4 миллиарда кубометров) больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — говорится в сообщении.

В частности, отмечен рост поставок в Германию на 12,3% (на 3,7 миллиарда кубов), в Австрию — на 48,3% (на 2,1 миллиарда кубов), в Нидерланды — на 53,8% (на 1,3 миллиарда кубов), во Францию — на 11,8% (на 0,8 миллиарда кубов), а также в Хорватию — на 40,1% (на 0,6 миллиарда кубов), в Данию — на 11,9%, Польшу — на 6,6%.

Кроме того, компания сообщила, что объем реализации газа «Газпромом» на внутреннем рынке из ГТС в период с января по июль вырос на 5,4% год к году, или на 7,3 миллиарда кубов.