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«Газпром» в январе-июле увеличил экспорт газа на 5,8%
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«Газпром» в январе-июле увеличил экспорт газа на 5,8% 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Газпром" в январе-июле увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 117,1 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
"Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье за семь месяцев составили 117,1 миллиарда кубометров. Это на 5,8% (на 6,4 миллиарда кубометров) больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — говорится в сообщении.
В частности, отмечен рост поставок в Германию на 12,3% (на 3,7 миллиарда кубов), в Австрию — на 48,3% (на 2,1 миллиарда кубов), в Нидерланды — на 53,8% (на 1,3 миллиарда кубов), во Францию — на 11,8% (на 0,8 миллиарда кубов), а также в Хорватию — на 40,1% (на 0,6 миллиарда кубов), в Данию — на 11,9%, Польшу — на 6,6%.
Кроме того, компания сообщила, что объем реализации газа «Газпромом» на внутреннем рынке из ГТС в период с января по июль вырос на 5,4% год к году, или на 7,3 миллиарда кубов.
"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Александр Медведев говорил, что экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2018 году может превысить 200 миллиардов кубометров.
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