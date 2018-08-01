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«Роснефть» может показать рекордную чистую прибыль за II квартал
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«Роснефть» может показать рекордную чистую прибыль за II квартал 

Прайм 1 августа 2018
Согласно отчету британской British Petroleum, чистая прибыль Роснефти за II квартал, приходящаяся на долю ВР, составила 766 млн долл., что соответствует чистой прибыли Роснефти за этот период в размере 3 878 млн долл или 240 млрд руб., исходя из доли ВР в российской компании в 19,75% и среднего курса за период на уровне 61,8 руб. /долл.
Чистая прибыль таких размеров является очень высоким показателем для Роснефти. Для сравнения, чистая прибыль компании за весь 2017 г. составила 222 млрд руб., за 2016 г. — 174 млрд руб. Наши расчеты показывают, что таких квартальных показателей можно достигнуть лишь разовыми доходами, например, продажей доли в проекте, а рост цен на нефть и слабый рубль во II квартале даже близко не смогли бы объяснить такой скачок.
Основная польза от информации ВР заключается в прогнозе дивидендов Роснефти за I полугодие. Согласно нашим расчетам, чистая прибыль компании в этот период составила бы 321 млрд руб., из которых половина, 161 млрд руб., могла бы быть направлена на промежуточные дивиденды, т.к. для Роснефти действует норма выплаты в 50% консолидированной чистой прибыли как для госкомпании. Таким образом, дивиденды по итогам I полугодия могли бы составить 15,14 руб. на акцию, что соответствовало полугодовой дивидендной доходности на уровне 3,7% на момент появления новости. Если аннуализировать этот показатель для сравнения с другими представителями сектора, то получим годовую доходность в 7,4%, которая уступает лишь дивидендной доходности акций Башнефти и привилегированных акций Татнефти, исходя из наших прогнозов по этим компаниям.
Необходимо отметить два важных момента в этих расчетах. Во-первых, цифра на основе информации от ВР может не совпасть с данными отчетности: в I квартале 2018 г. чистая прибыль Роснефти составила 81 млрд руб., тогда как расчетная величина, исходя из доли ВР, составила 71 млрд руб. Во-вторых, Роснефть может скорректировать базу для расчета дивидендов на условный разовый доход, которым мы объясняем взлет ее расчетной прибыли, и рекомендовать дивиденды исходя из нормализованного показателя. Однако, Роснефть этого не делала ни при расчете дивидендов за I полугодие 2017 г., ни при расчете финальных дивидендов за 2017 г., в которых уже были отражены доходы по иску к АФК Система в размере 100 млрд руб.
Таким образом, существует большая вероятность того, что Роснефть порадует инвестиционное сообщество аномально высокими дивидендами.
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