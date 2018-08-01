«Роснефть» может показать рекордную чистую прибыль за II квартал 

Согласно отчету британской British Petroleum, чистая прибыль Роснефти за II квартал, приходящаяся на долю ВР, составила 766 млн долл., что соответствует чистой прибыли Роснефти за этот период в размере 3 878 млн долл или 240 млрд руб., исходя из доли ВР в российской компании в 19,75% и среднего курса за период на уровне 61,8 руб. /долл.
Чистая прибыль таких размеров является очень высоким показателем для Роснефти. Для сравнения, чистая прибыль компании за весь 2017 г. составила 222 млрд руб., за 2016 г. — 174 млрд руб. Наши расчеты показывают, что таких квартальных показателей можно достигнуть лишь разовыми доходами, например, продажей доли в проекте, а рост цен на нефть и слабый рубль во II квартале даже близко не смогли бы объяснить такой скачок.
Основная польза от информации ВР заключается в прогнозе дивидендов Роснефти за I полугодие. Согласно нашим расчетам, чистая прибыль компании в этот период составила бы 321 млрд руб., из которых половина, 161 млрд руб., могла бы быть направлена на промежуточные дивиденды, т.к. для Роснефти действует норма выплаты в 50% консолидированной чистой прибыли как для госкомпании. Таким образом, дивиденды по итогам I полугодия могли бы составить 15,14 руб. на акцию, что соответствовало полугодовой дивидендной доходности на уровне 3,7% на момент появления новости. Если аннуализировать этот показатель для сравнения с другими представителями сектора, то получим годовую доходность в 7,4%, которая уступает лишь дивидендной доходности акций Башнефти и привилегированных акций Татнефти, исходя из наших прогнозов по этим компаниям.
Необходимо отметить два важных момента в этих расчетах. Во-первых, цифра на основе информации от ВР может не совпасть с данными отчетности: в I квартале 2018 г. чистая прибыль Роснефти составила 81 млрд руб., тогда как расчетная величина, исходя из доли ВР, составила 71 млрд руб. Во-вторых, Роснефть может скорректировать базу для расчета дивидендов на условный разовый доход, которым мы объясняем взлет ее расчетной прибыли, и рекомендовать дивиденды исходя из нормализованного показателя. Однако, Роснефть этого не делала ни при расчете дивидендов за I полугодие 2017 г., ни при расчете финальных дивидендов за 2017 г., в которых уже были отражены доходы по иску к АФК Система в размере 100 млрд руб.
Таким образом, существует большая вероятность того, что Роснефть порадует инвестиционное сообщество аномально высокими дивидендами.