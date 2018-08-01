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Власти хотят взыскать 2,8 млрд рублей с подрядчика «Санкт-Петербург Арены»
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Власти хотят взыскать 2,8 млрд рублей с подрядчика «Санкт-Петербург Арены» 

SPORT24.ru 1 августа 2018
Петербургский комитет по строительству обратился в Арбитражный суд с 4 исковыми заявлениями к ОАО «Метрострой» с общей суммой требований 2,86 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». Три из них будут рассматриваться в сентябре — октябре, дата рассмотрения еще одного иска пока не назначена.
Финансовые претензии комитета возникли из-за непогашенных авансов по контракту на достройку «Санкт-Петербург Арены» на Крестовском острове. «Метрострой» привлекался к достройке стадиона после расторжения контракта с компанией «Инжтрансстрой-СПб» в 2016 году.
Общая стоимость строительства «Санкт-Петербург Арены» составила около 45 млрд руб.
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