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В Самарской области подешевели водка и огурцы
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В Самарской области подешевели водка и огурцы 

63.ru 1 августа 2018
Фото: 63.ru
Сезонные продукты питания стали доступнее для жителей региона
В 63-м регионе упала цена на свежие овощи и фрукты. Об этом сообщили в федеральной службе государственной статистики по Самарской области.
— За неделю в регионе подешевели яблоки. Правда, всего на 0,02%. Средняя цена за килограмм составила 111,38 рубля. Зато значительно упали в цене огурцы — на 10,43%. В среднем килограмм свежих овощей можно приобрести за 47,74 рубля, — рассказали в Самарастате.
Вместе с тем в регионе снизился ценник на водку. Литр спиртного можно приобрести за 555,13 рубля. Незначительно, но подешевели и цветные телевизоры — на 0,04%. Средняя цена на бытовую технику остановилась на отметке в 22 379 рублей.
Неизменными остались ценники на бензин марок АИ-95 и АИ-98 — 44,1 и 50,47 рубля за литр соответственно. АИ-92 подешевел на 0,22% — в среднем до 41,2 рубля за литр.
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