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Арендный бум в Риге достиг своего пика
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Арендный бум в Риге достиг своего пика 

Prian.ru 1 августа 2018
Фото: Prian.ru
Такие данные озвучил глава арендного департамента в компании Arco Real Estate Дзинтарс Берзинс. По его словам, как это и происходит ежегодно, активность на рынке съемного жилья растет во второй половине лета. Самый значительный интерес наблюдается со стороны местных жителей, которые ищут качественные двухкомнатные квартиры в разных районах Риги, пишет The Baltic Course. При этом аналитики Arco Real Estate отмечают, что сейчас арендные ставки в премиум-сегменте находятся на том же уровне, что и стоимость аренды на вторичном рынке. Поэтому сдать в аренду жилье от собственника может быть непросто. «Как только в центре Риги появляется предложение по аренде качественной двухкомнатной квартиры за €400-500 в месяц, в очередь выстраиваются от шести до 10 человек. Это означает, что собственникам старых апартаментов, возможно, придется снижать цену аренды», — рассказывает Дзинтарс Берзинс. Местные и международные студенты, которые приезжают в Ригу уже с начала августа, как ожидается, тоже будут искать здесь квартиры. А тем временем столицу Латвии часто посещают и чиновники высокого ранга. Они ищут здесь трех— или четырехкомнатные апартаменты стоимостью до €1500 в месяц. Число таких предложений также ограничено, поэтому собственники назначают за них адекватную цену, и они быстро находят съемщиков.
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