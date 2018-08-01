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На рынке жилья Москвы зафиксирована аномальная активность
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Аномальную активность заметили на московском рынке жилья 

dom.lenta.ru 1 августа 2018
Фото: ТАСС
В июле 2018 года девелоперы вывели на рынок новостроек Московского региона рекордное количество новых корпусов — 64, или около миллиона квадратных метров. Об этом свидетельствуют материалы ЦИАН, поступившие в «Дом».
По данным аналитиков, в последний раз такой объем нового предложения единовременно поступал в продажу в декабре 2016-го. Столь резкий рост (на треть по сравнению с показателем за июнь 2018-го) связан с тем, что во втором квартале девелоперы получили рекордно большое число разрешений на строительство.
Срок действия каждого такого документа ограничен, поэтому увеличение числа новых проектов в ближайшие месяцы продолжится, прогнозируют в ЦИАН.
«Подобная активность участников рынка совершенно нетипична для летних месяцев, как правило, в июле — августе число новых проектов невелико», — отмечают эксперты.
Вывод большого объема нового предложения должен привести к снижению средних цен, констатируют они.
Ранее сообщалось, что за год к июлю 2018-го количество квартир в недорогих столичных новостройках сократилось на 31 процент. Таким образом, объем предложения нового жилья эконом— и комфорт-класса в Москве откатился к значениям лета 2016-го.
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