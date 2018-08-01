Сибирские «дочки» «РусАла» принесли компании 7 млрд

Москва, 1 августа — «Вести. Экономика» Алюминиевый гигант получил 6,8 млрд руб. дивидендов от дочерних сибирских заводов.

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По данным «СПАРК-Интерфакс» АО «РусАл» в 2017 году получило от дочерних сибирских активов суммарно 6,8 млрд рублей дивидендов.

АО «РусАл Ачинск» выплатил 4,43 млрд рублей, ПАО «РусАл Братск» — 2,25 млрд рублей, АО «СибВАМИ» — 120 млн рублей, АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» — 160 тыс. рублей.

Последний раз выплата дивидендов от «РусАл Братск» была отмечена в 2015 году: за 2014 год он перечислил 5 млрд руб. Ачинский актив сделал первую выплату с 2010 года. Тогда сумма составила 663 тыс. руб. В 2016 году дивиденды «РусАлу» выплатило только АО «РусАл Саянал» в размере 300 млн рублей.

Остальные сибирские активы, в том числе АО «РусАл Новокузнецк», АО «РусАл Красноярск», АО «РусАл Саяногорск» и ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», дивиденды материнской компании в 2016-2017 годах не выплачивали.

"РусАлу" в Сибири принадлежат 7 алюминиевых заводов суммарной мощностью 4,3 млн тонн алюминия в год. Кроме того компания владеет Ачинским глиноземным комбинатом мощностью 1,1 млн тонн в год и заводом «Саянал» по производству фольги.