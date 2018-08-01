42 дома в проблемном жилом комплексе «Ново-Никольское» введены в эксплуатацию

Застройщиком жилого комплекса «Ново-Никольское» получены разрешения на ввод в эксплуатацию сразу 42 корпусов малоэтажной и многоэтажной застройки по адресу: п.оселок Первомайское, деревня Ивановское. Передачу ключей гражданам планируется начать 6 августа 2018 года. Об этом рассказал Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

Как отметил Председатель Комитета, город со своей стороны приложил все усилия, чтобы строительные работы на объекте возобновились, и граждане смогли переехать в приобретенные ими квартиры. «Мы, как контролирующий орган, всячески взаимодействовали с застройщиком, с ПАО „Сбербанк России“ с целью возобновления финансирования стройки. Городом проведена огромная работа по корректировке граддокументации, по выводу застройщика ООО „Агрострой“ из процедуры банкротства и подписанию мирового соглашения и т.д.», — рассказал Председатель Комитета.

Так, ООО «Агрострой» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажных домов № 7, 8, 9 и 39 малоэтажных домов. Также имеется разрешение на ввод на объекты Инженерного обеспечения жилого комплекса «Ново-Никольское».

Многоэтажным корпусам № 7, 8, 9 присвоены адреса:

Москва, поселок Первомайское, деревня Ивановское, улица Семёна Гордого, дом 1,

Москва, поселок Первомайское, деревня Ивановское, улица Семёна Гордого, дом 3,

Москва, поселок Первомайское, деревня Ивановское, улица Семёна Гордого, дом 5.

По информации застройщика, с 6 августа 2018 года начнет свою работу офис жилого комплекса «Ново-Никольское» по адресу: город Москва, поселок Первомайское, деревня Ивановское, улица Семена Гордого, дом 3, где в ближайшее время порядка 470 семей получат ключи от своих квартир.

Согласно «Дорожной карте» по решению проблем обманутых дольщиков, оставшиеся корпуса планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.

Строительство жилого комплекса «Ново-Никольское» было начато в 2012 году. В составе комплекса планировалось возвести многоэтажные и малоэтажные дома, коттеджи и таунхаусы, а также объекты социальной инфраструктуры: детский сад на 150 мест и школу на 850 мест. Строительство осуществлялось за счет кредитной линии, выделенной ПАО «Сбербанк России», и за счет привлечения денежных средств граждан. Причиной остановки работ на объекте стал конфликт между соучредителями ООО «Агрострой».