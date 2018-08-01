Ещё
42 дома в проблемном жилом комплексе «Ново-Никольское» введены в эксплуатацию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.11
–0.04 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

42 дома в проблемном жилом комплексе «Ново-Никольское» введены в эксплуатацию 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 1 августа 2018
Застройщиком жилого комплекса «Ново-Никольское» получены разрешения на ввод в эксплуатацию сразу 42 корпусов малоэтажной и многоэтажной застройки по адресу: п.оселок Первомайское, деревня Ивановское. Передачу ключей гражданам планируется начать 6 августа 2018 года. Об этом рассказал Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Как отметил Председатель Комитета, город со своей стороны приложил все усилия, чтобы строительные работы на объекте возобновились, и граждане смогли переехать в приобретенные ими квартиры. «Мы, как контролирующий орган, всячески взаимодействовали с застройщиком, с ПАО „Сбербанк России“ с целью возобновления финансирования стройки. Городом проведена огромная работа по корректировке граддокументации, по выводу застройщика ООО „Агрострой“ из процедуры банкротства и подписанию мирового соглашения и т.д.», — рассказал Председатель Комитета.
Так, ООО «Агрострой» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажных домов № 7, 8, 9 и 39 малоэтажных домов. Также имеется разрешение на ввод на объекты Инженерного обеспечения жилого комплекса «Ново-Никольское».
Многоэтажным корпусам № 7, 8, 9 присвоены адреса:
Москва, поселок Первомайское, деревня Ивановское, улица Семёна Гордого, дом 1,
Москва, поселок Первомайское, деревня Ивановское, улица Семёна Гордого, дом 3,
Москва, поселок Первомайское, деревня Ивановское, улица Семёна Гордого, дом 5.
По информации застройщика, с 6 августа 2018 года начнет свою работу офис жилого комплекса «Ново-Никольское» по адресу: город Москва, поселок Первомайское, деревня Ивановское, улица Семена Гордого, дом 3, где в ближайшее время порядка 470 семей получат ключи от своих квартир.
Согласно «Дорожной карте» по решению проблем обманутых дольщиков, оставшиеся корпуса планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.
Строительство жилого комплекса «Ново-Никольское» было начато в 2012 году. В составе комплекса планировалось возвести многоэтажные и малоэтажные дома, коттеджи и таунхаусы, а также объекты социальной инфраструктуры: детский сад на 150 мест и школу на 850 мест. Строительство осуществлялось за счет кредитной линии, выделенной ПАО «Сбербанк России», и за счет привлечения денежных средств граждан. Причиной остановки работ на объекте стал конфликт между соучредителями ООО «Агрострой».
Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве: последние новости
Власти продлили сроки реализации инвестиционного проекта на Кожевнической улице Два многоэтажных корпуса жилого комплекса введены в эксплуатацию Дольщики жилого комплекса «Царицыно», включенные в реестр пострадавших, останутся там до удовлетворения их требований
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение